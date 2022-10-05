Propolis üretiminde Türkiye’de pazar lideri olan BEE’O, Sancaktepe’de 40 milyon TL yatırımla kurduğu yeni fabrikasıyla, Avrupa’nın en büyük propolis tesisi konumuna ulaştı.

BEE’O, hem tıbbi cihaz üretimine başlayacak hem de yeni ürün kategorilerine girecek. Oğlunun bağışıklık sistemi sorununa, kendi ürettiği propolis ve arı sütü ile çare bulan ve bu ürünlerden herkesin faydalanması için BEE’O Propolis markasını eşi ziraat yüksek mühendisi Taylan Samancı ve hocası Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ Arı Teknokent’te kuran Aslı Elif Tanuğur Samancı ödüllü bir kadın girişimci.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2016 yılında Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi seçilen gıda yüksek mühendisi Samancı, ilk olarak 2015 yılında Diffusion Capital Partners (DCP)’dan yatırım aldıktan sonra, 2018 yılında kadın girişimciliğine önemli destek veren TİKAD A.Ş. ve EKA A.Ş’den de yatırım almıştı.

Bu desteklerden sonra hem yurtiçi hem yurtdışında hızla büyüyen BEE’O Propolis, son olarak geçtiğimiz yıl da Ak Portföy GSYF’den yatırım aldı.

Sancaktepe’de kurulan yeni fabrikayla Türkiye ve Avrupa’nın en büyük propolis üretim tesisi konumuna ulaşan BEE’O, hem tıbbi cihaz üretimine başlayacak hem de yeni ürün kategorilerine girecek.

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