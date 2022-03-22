Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi’nin ‘Kış ve Dağ Turizmi Altyapı Zirvesi’ne, Avusturyalı 12 firmanın temsilcisiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen kış turizmi temsilcileri katıldı.

İlki Uludağ’da iki yıl önce düzenlenen ‘Avusturya- Türkiye Kış ve Dağ Turizmi Altyapı Zirvesi’nin ikincisi Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlendi. Türkiye’nin bu alandaki en önemli organizasyonlarından biri olma özelliğine sahip zirveye Avusturya’dan 12 firma katıldı.

Kayak turizminde 150 yıllık geçmişe sahip Avusturya, dünyadaki kayak turizminin de yüzde 75’ine sahip. Sektörde bu alanda söz sahibi firmalar Erciyes’te Türkiye’deki katılımcılara uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

17-18 Mart tarihlerinde düzenlenen zirvenin asıl amacı, Avusturyalı firmaların Türkiye’deki firmalarla işbirliği yaparak yeni yatırımlar yapmasını sağlamak. Yapay karlamadan teleferik sistemlerine, görüntüleme sistemlerinden turnikelere kadar önemli konularda bilgiler veren Avusturyalı firmalar zirvenin Türkiye’deki işletmeciler ve kamu yöneticileriyle ikili görüşmeler yaptı.

İkili görüşmelerin sonunda bazı firmalar Türkiye’nin değişik bölgelerindeki tesislerde yatırım yapma konusunda ilk prensip anlaşmalarını yaptı.

Avusturya’nın kayak turizminden geliri yaklaşık 40 milyar avro

Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek’in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Avusturya’daki kayak turizmi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Wimmer, dünyanın savaş, iklim değişikliği gibi krizlerle uğraştığını, bunun kırılgan bir yapı yarattığını anlatarak, bu sorunların işbirliği ile çözülebileceğini kaydetti. Birlikte çalışmanın önemine değinen Wimmer, Avusturya’da kayak turizminin çok önemli bir sektör olduğunu, ülke gelirinin yüzde 7.5’inin bu sektörden sağlandığını, bunun da yaklaşık 40 milyar avro yaptığını hatırlattı. Wimmer, Türkiye’nin de çok güzel bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Dağları sadece yazın kullanmak büyük israf

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, Avusturya’nın kış ve kayak turizminin kalbi olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de cennet gibi bir ülke. Ama biz sadece yaz turizmi ile yetiniyoruz, israf ediyoruz” diyerek, bu zirvenin Türkiye’nin kış turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

Zirve kapsamında önemli paneller düzenlendi. Bunlardan biri de ‘İklim değişikliğinin dağ turizmine etkisi’ üzerineydi. Panelde konuşan Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Toy, turist deneyimini artırmak için doğal ve kültürel kaynakların çekici hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, iklim değişikliğinin bu durumu çok etkilediğini belirtti. İklim değişikliği güçlü bir fırtına benzeten Toy, sağlam bir turizm yapısı kurulursa fırtınaya dayanıklı olacağını belirtti.

Dağlar yazın da faal olmalı

Innsbruck Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Turizm Uzmanı Doç. Dr. Robert Steiger ise, Avusturya’da artık bazı kayak merkezlerinin iklim değişikliğine bağlı olarak risk değerlendirmeleri yaptığını belirterek, “Artık sadece kış turizmi değil, dağlar için yazın da faal olarak kullanılabilecek şekilde yatırımlar yapılıyor” dedi. Steiger, bu yatırımlara örnek olarak tema parkları, çocuk havuzlarını, dağ yürüyüş rotaların örnek olarak sıraladı. Kayak yapmayan insanların da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Steiger, yazın da bu insanları dağlara getirmenin yolunu aramak gerektiğini, tesislerin yazın da para kazanması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin elinde önemli fırsatlar var

Dağ resortlerinin gelişimine 202 yılı aşkın süredir master plan yaparak katkı sağlayan Input firmasının temsilcisi Hannes Triebnik de, Avusturya’dan canlı bağlantıyla zirveye bağlanarak, dünyada artık iklim değişikliğini tartışmadığını, buna nasıl uyum sağlanacağının konuşulduğunu anlattı. Triebnik, AB’de insanların yalnızca yüzde 3’ünün kayak yaptığını, insanları dağa çekmek için kar yağmasını beklemenin ötesine geçip, tabiat güzelliğini kullanarak da turist getirmeyi başarmak gerektiğini söyledi. Türkiye’nin de bu anlamda elinde çok iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Avusturyalı uzman, sadece yabancı turistlere değil, yerli turistleri dağlara çekmek gerektiğini ifade etti.

Avusturyalı Axess, Demaclenko, Denizbank, Doppelmayr Garaventa Group, Gravity Cart, Input Projektentwicklung, Leitner, MND Austria, Panomax, Sunkid, Skidata, Technoalpin firmaların katıldığı zirvenin ikinci günü kayak yarışı ile devam etti.

Zirveye katılan 40 kayakçının yarıştığı slalom yarışının A kategorisinde, birinciliği Avusturya’dan Erciyes’e getirdiği özel yapım kar bisikletlerini tanıtan Gravity Cart’ın temsilcisi Jakop Soukup elde ederken, ikinci Wolfgang Ammerer, üçüncü Metin Polat oldu. B kategorisinde birinciliği Abdulkadir Topuçar göğüsledi. Orhan Bağdatlı ikinci, Naz Özatay ise aynı kategorinin üçüncüsü oldu. Snowboard kategorisinde ilk sırayı Erdem Kurt elde ederken, Eva Weithaler ikinci, Gökhan Zamancı ise üçüncü oldu.