Bu yıl 11’incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya Granada Luxury Belek’ye kapılarını açtı. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Yabancı ziyaretçide 2019’a göre yüzde 100’e yakın bir artış var. Bu artışta Çin kaynaklı tedarik probleminin ciddi payı var” dedi. Fuar için özel tasarlanan üzeri özel taşlarla kaplı el yapımı ayakkabı ise yabancıların ilgi odağı oldu.

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı bu yıl 11’inci kez kapılarını açtı. Antalya’daki Granada Luxury Belek’te düzenlenen fuarda 200 yerli katılımcı son kreasyonlarını yabancı alıcılara sergiledi. Fuara, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere toplam 45 ülkeden bin 500 yabancı alıcının ağırlandı.

“AVRUPALI ALICI İÇİN A PLANIYIZ”

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Çin kaynaklı tedarik sorunları özellikle Avrupalı alıcıyı olumsuz anlamda etkiledi. Navlun ve hammadde fiyatlarındaki artışlar dünyanın problemi. Mevcut durum hemen her sektörde olduğu gibi ayakkabıda da küresel alıcıların rotasını Türkiye’ye çevirmesine neden oldu. Yabancı ziyaretçide bu yıl 2019’a göre yüzde 100’e yakın artış yakaladık. Ülke olarak bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Ayakkabı ihracatında yıl sonunda 1 milyar doları aşacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

“EL YAPIMI AYAKKABI İHRACAT ELÇİSİ OLACAK”

Mardinli bir ayakkabı üreticisinin fuar için özel olarak tasarladığı üzeri özel taşlarla kaplı özel tasarım ayakkabı özellikle yabancıların ilgi odağı oldu. Yapımı iki hafta süren ayakkabının üzerinde 100’ün üzerinde özel taş bulunuyor. El yapımı ayakkabı, Eksposhoes sonrasında yurt dışında düzenlenecek fuarlarda ‘Made in Turkiye’ etiketiyle sergilenecek.