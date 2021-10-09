Ayakkabı sektörü, 2021 Haziran ayında pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından atağa kalktı. Ağustos ayında ayakkabı ihracatı rekor kırarak yüzde 65 artışla 90 milyon dolara ulaştı.

Sektör, yılı yüzde 30 oranında büyümeyle 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Türkiye, yıllık 550 milyon çift ile dünyanın altıncı büyük ayakkabı üretim merkezi konumunda. Bu dev sektör, son birkaç yıldır zor bir süreçten geçiyor.

Kurlardaki ani yükselişin etkisiyle 2018 ve 2019 yıllarında Hotiç, Beta, İnci ve Yeşil gibi markalar konkordato ilan etti. Arkasında pandeminin gelmesiyle sektör iyice sarsıldı.

Pandemi sürecinde AVM’lerin kapanması da iç piyasada durgunluğa yol açtı. Şirketlerin bu süreçte nakit akışları bozuldu ve çoğu şirket üretime ara vermek ya da çok sınırlı kapasite ile çalışmak zorunda kaldı.

Sektörün kapasite kullanım oranı pandeminin zirve yaptığı dönemde yüzde 40’ların altına indi.

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