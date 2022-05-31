2022 yılının ilk çeyreğine yüzde 23’lük büyüme oranlarıyla giren ayakkabı sektörü, sektörün en önemli buluşma noktası Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı-AYSAF’a hazırlanıyor.

Sektörün çatı kuruluşu olarak etkin bir şekilde faaliyet gösteren Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve düzenlediği fuarlarla birçok sektöre yön veren Artkim Fuarcılık deneyimi ile kapılarını açacak olan AYSAF, ihracatın yıldızları arasında yer alan ayakkabı sektörünün gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Yıllardır ayakkabı ve yan sanayi alanında ihracata önemli katkılar sağlayan AYSAF Fuarı, yenilikçi ürün ve hizmetlerin geniş bir kitleye ulaştırılması ve sektörel yeni iş bağlantılarının kurulması konusunda etkin bir rol oynayacak. Sektörün, ayakkabı taban sistemleri, deri, suni deri, tekstil, eva, metal ve plastik aksesuar ürünleri, kimyasallar, yapıştırıcılar, makine, ekipman ve üretim teknolojileri ihtiyaçlarına karşılık bulabilmesi adına ideal bir platform sunan AYSAF; üretici ile alıcı arasında bir kez daha önemli bir köprü görevi görecek.

Avrasya’nın en büyük ayakkabı yan sanayi sektör buluşması olan ve bir önceki fuara göre %25 oranında daha büyük alanda gerçekleşecek fuarda, dünya pazarına yön veren 20’si yabancı 300’ün üzerinde firmanın yeni ürün ve teknolojileri görücüye çıkacak. Dünyanın dört bir yanındaki, alanında lider firmaları bir araya getirecek AYSAF, bu yıl da yeni iş anlaşmalarının sağlanmasında öncü olup, katılımcı firmalara yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşma fırsatı sunacak.

“Hedefimiz Türkiye’yi dünyanın ayakkabı yan sanayi merkezi yapmak”

Türkiye’nin ayakkabı sektöründeki 3 milyar dolarlık ihracat yol haritasında AYSAF’ın kritik bir rol üstlendiğini belirten Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait SALICI, “2021 yılında 1 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkan, 2022 yılının ilk çeyreğine ise yüzde 23’lük büyüme oranlarıyla giren ayakkabı sektörü, ülkemizin ihracattaki en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Biz de sektörün çatı kuruluşu olarak, gücümüzü uluslararası arenada gösterdiğimiz Ayakkabı Yan Sanayi Fuarımız AYSAF’ı sürekli geliştirerek; daha büyük hedeflerle, potansiyelimizi tüm dünyaya duyuracağımıza inanıyoruz” dedi.

Çin’de yaşanan lojistik ve hammadde sorunları dünyanın birçok ülkesindeki ayakkabı üreticilerinin yan sanayi ürünlerine erişimini güçleştirdiğine dikkat çeken Sait Salıcı, “Alternatif arayan Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa ve Balkanlar’dan gelecek yabancı ziyaretçiler hem coğrafi yakınlık avantajı hem daha ufak miktarlar ile alım yapabilme avantajı hem de ürünlerin fiyat-kalite dengesinden dolayı ziyaret ve alım rotalarını Türkiye’ye çevirdiler.

Ayakkabı yan sanayi firmalarımız son derece kapasiteli, teknolojik yeniliklere açık ihracat taleplerini karşılayacak yeterli alt yapıya ve potansiyele sahip. AYSAD olarak hedefimiz Türkiye’yi dünyanın ayakkabı yan sanayi merkezi yapmak. Geleneksel sektörümüzü yeni ekonominin içinde yine önemli bir yere taşıyacağımıza dair inancımız tam” diye konuştu.

“Moda Yan Sanayide Başlar”

“Moda Yan Sanayide Başlar” mottosuyla düzenlenen çeşitli etkinlik ve özel proje alanlarında, ayakkabı yan sanayi sektörünün, ayakkabı modasına verdiği yön ve yenilikler sergilenecek. Fuarın 2. ve 3. günleri olan 2-3 Haziran’da gerçekleşecek “Ürün Defilesi” aracılığıyla da katılımcı firmalar, ürünlerini defile eşliğinde sunma fırsatı bulacak.

Fuar workshop alanında 4 gün boyunca sürecek “Ebru Atölyesi”nde deri üzerine uygulanan ebru desenler ile farklı modellerde ayakkabılar üretilecek ve “cam” malzemeden yapılmış ayakkabılar sergilenecek.

Yine fuar alanı içinde oluşturulacak “Trend Alanı”nda ise ayakkabı yan sanayi sektörünü temsil eden katılımcı firmaların öne çıkan trend ürünleri ayrı bir sergileme alanında 4 gün boyunca sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

AYSAF için güçlerini birleştirdiler

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve yıllardır düzenlediği fuarlarla ihtisas ve butik fuar sektörüne yön veren Artkim Fuarcılık, dünya ayakkabı yan sanayinin öncü fuarlarından olan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı -AYSAF için güçlerini birleştirdi.

Fuarcılık alanındaki 20 yıllık deneyimi ile bugüne kadar ulusal ve uluslararası standartlarda ihtisas fuarları gerçekleştiren Artkim Fuarcılık, sektöre değer katma amacıyla yeni projeler ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor.

2002 yılında Türkiye Sanayinin nabzını tutan Kimya Sektörü’ne hizmet vermek amacıyla yola çıktıklarını belirten Artkim Fuarcılık CEO’su Cengiz Yaman “Sektörden aldığımız güçle, 20 yıldır gelişim ve yenilik odaklı çalışmalarımızla düzenlediğimiz fuarlar; sektör paydaşlarının uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracatın gelişmesine ve milyarlarca dolarlık iş hacmine dönüşerek Türk Ekonomisi’ne katkı sağlamaktadır. AYSAF için AYSAD ile yaptığımız bu kıymetli iş birliğinin de sektörün gücüne güç katacağına inanıyoruz.

Firmalar için uzun süreli iletişim imkanı ve yüksek marka görünürlüğü sağlamayı, ziyaretçiler için ise sınırlı zaman ve mekan dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da Artkim Fuarcılık olarak özellikle pandemiyle değişen fuarcılık anlayışı doğrultusunda sunduğumuz hizmetleri şekillendirmeye devam ediyoruz.

AYSAF’ta da katılımcı ve ziyaretçilerimize etkileşimi yüksek bir fuar deneyimi sunacağız. Fuarın tüm detaylarını kapsayan “allArtkim Mobil Uygulaması” ve fiziki fuar akabinde aktif olacak “Sanal Fuar” platformu ile AYSAF, katılımcılar ve ziyaretçiler için etkin ve uzun soluklu bir iletişim fırsatı sağlayacak” şeklinde konuştu.