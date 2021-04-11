Azerbaycan’da ihracat faaliyetleri kapsamında bulunduğu sırada koronavirüse yakalanan Türk iş insanı Surur Aydın, tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) açıklamasına göre, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Surur Aydın’a ihracat faaliyetleri için bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de koronavirüs teşhisi konuldu.

Tedavisinin Türkiye’de devam edilmesi talebinde bulunan Aydın’ın, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin girişimleri sonucu yurda getirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak tahsis edildi.

Nakil operasyonu kapsamında ambulans uçakla bugün Bakü’den Gaziantep’e getirilen Aydın, havalimanı apronunda bekletilen ambulansla tedavi göreceği hastaneye nakledildi.

– “Devletimiz her zaman ve her yerde yanımızda”

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk vatandaşına devletinin sahip çıktığını belirten Aydın, “Devletimiz zor zamanlarımızda da her zaman ve her yerde yanımızda oluyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ülkemde tedavi göreceğim için mutluyum.” ifadelerini kullandı.

GAİB Başkanı Mahsum Altunkaya’nın talebi üzerine TİM delegesi de olan Surur Aydın’ın Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçen İsmail Gülle ise konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye’ye değer katmak için dünyanın dört bir tarafına giden biz ihracatçılar, devletin gücünü her an yanımızda hissetmenin gururunu yaşıyoruz. ‘Yol ve kader arkadaşım’ dediği ihracatçıları yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Azerbaycan’da yakalandığı Kovid-19 nedeniyle tedavi altına alınan ihracat ailemizin bir neferi olan Surur Aydın’ı ülkemize getirilmesine desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte ailemize desteğini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz.” AA