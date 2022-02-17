Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği resmi ziyaret, Türk ticaret heyetinin BAE’deki izlenimleri ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE ile Türkiye arasında bir süredir diyalog ortamının o kadar iyi olmadığını ancak olumlu giden süreçler bulunduğunu ifade etti.

Olpak, “Bu sürecin içerisinde öncelikle Ticaret Bakanımızın başkanlığında oraya bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretin içerisinde çok güzel bir iş forumu oldu. İş forumu sonrasında karşı taraf muhataplarımızla ve yetkililerle bir görüşme yapmıştık. O görüşmede hakikaten sıcak bir ortamın olduğu ortaya çıkmıştı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Türkiye ziyareti, ilişkileri farklı bir noktaya getirmişti.” ifadelerini kullandı.

Olpak, Türk heyetinin BAE ziyaretiyle yeni bir döneme girildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan bu seyahatin içerisinde ikili görüşmeler, yapılan anlaşmalar oldu, kamuoyuna yansıdı. Bir de Cumhurbaşkanımızla yuvarlak masada bir araya gelindi. O yuvarlak masa toplantısının içerisinde elbette devlet yetkililerimizin ifadeleri takip edildi, basınla paylaşıldı. Orada aynı zamanda özel sektör temsilcileri de vardı.

ENERJİ, BİLİŞİM, GIDA, TARIM

Toplantıda, ‘arayı uzatmadan hem İstanbul’da hem BAE’de sektörlere odaklanmış bir toplantı yapalım’ şeklinde bir karar çıktı. ‘Sektör bazında odaklanalım’ denildi. Öne çıkan iki alan var. Birincisi, onların özel sektörünün Türkiye’de ilgilendikleri yatırım alanları var. Bu, sıfırdan da olabilir, mevcutlara ortaklık şeklinde de olabilir. Enerji, bilişim, gıda ve tarım alanlarına ilgilerinin özellikle ön plana çıktığını gördük. Yani sadece gayrimenkul değil. Bu sektörlerde bir yatırım niyetlerinin, iştahlarının olduğunu açık açık söylediler.”

GAYRİMENKUL

Yuvarlak masa toplantısında Türkiye’den BAE’ye yatırımların da konuşulduğunu aktaran Olpak, “Bizim karşı kanat kuruluşumuzun başkanı ‘Türk müteahhitlik sektörünün gücünü ve etkinliğini biliyoruz. Bu konuda dünya çapındaki başarınızın da farkındayız. Bizim de bu alanda bir açığımız ve ihtiyacımız var. Sizin de bunu doldurabileceğinizi düşünüyoruz.’ dedi. Şimdi önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde, ama 3-5 aydan bahsetmiyorum, daha kısa vadede hem hangi alanlarda burada ne yapabiliriz hem de onlar burada hangi sektörlerle ilgilenebilir konusunda iki ülkeden birçok firmanın bir araya geleceği daha dar odaklı bir toplantı serisi planlıyoruz. Bu yönüyle oldukça umutluyuz.” şeklinde konuştu.

“Bundan sonraki süreç, liderlerin açtığı yoldan bizim daha fazla yürümemiz”

Nail Olpak, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetten etkilendiğini ifade ederek, “Siyasi olarak uyum olmazsa iş dünyası da etkileniyor. Şu anda gerçekten uyumlu bir tablo var. Bundan sonraki süreçte iki tarafın da özel sektörüne görev düşüyor. Güzel bir tablo olacağını düşünüyorum. Özellikle müteahhitlik sektöründe yeniden 30 milyarın üzerindeki rakamlarla devam edebiliriz.” dedi.

Türkiye’nin bölgesindeki diğer ülkelerle yürüttüğü diplomasiye hız vermesinin, ekonomide olumlu neticeler doğuracağını belirten Olpak, şöyle devam etti: