Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında “kırmızı bülten” talebinde bulundu.

AA’nın haberine göre gizli tanık ifadelerinde BAE adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 19 Nisan 2019 İstanbul’da gözaltına alınan Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan’ın, Muhammed Dahlan tarafından Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve Türkiye’de yaşayan Filistinli kanaat önderleri hakkında bilgi toplamak için görevlendirildikleri iddiası yer aldı.

Yusuf Hasan, cezaevinde intihar ederken Samir Semih Şaban, Dahlan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında “kırmızı bülten” talebinde bulundu.