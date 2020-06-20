Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceklerini belirtti.
Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:
“Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz.”
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