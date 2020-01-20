Bakan Albayrak’tan kur mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldığını belirterek, “Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı” dedi.
İstanbul Dolmabahçe’de yapılan 2019 Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
“2019 şu açıdan da zor bir yıl oldu; biliyorsunuz 2014-2019 döneminde Türkiye’de 8 seçim oldu. Seçim ikliminin ve atmosferinin oluşturduğu ekonomik anlamda bakıldığında, zamların ertelendiği ve birçoğunun 2019’a kaldığı bir yıl oldu. Zor bir 2019’u Türkiye tüm paydaşlarının güçlü desteği ve refleksi ile 2019 için YEP’de koyduğumuz yüzde 15,9 enflasyon hedefinin altında kapattı.
“GÜNDEMDE ERKEN SEÇİM YOK”
Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok.
“REKABETÇİ KUR OLMALI“
Türkiye ekonomisi Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı.
Gerek Ağustos 2018’den bu yana, gerek 2019’un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz.
Yıl sonu bilançoları açıklanacak. 3 kamu bankamız da gayet güzel karlılıklarını da açıklayacaklar.
BÜYÜME BEKLENTİSİ
2019’u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, inşallah pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. Benzer iç ve dış kriz, şok, saldırı atak… Ne dersek diyelim. Türkiye, 2001 ve 2009’a kıyasla hakikaten çok başarılı bir şekilde bertaraf etmiş oldu.
“2020’DE TEK HANELİ ENFLASYONU GÖRECEĞİZ”
2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak.”
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