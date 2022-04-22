AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaret eden Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ayda yaklaşık aylık 20 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldiğine işaret ederek şöyle konuştu:

“20 milyar dolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla sanayiye dayalı bir büyüme modeli, tarımı modernize ederek ihracata dayalı bir kalkınmayla başarılacaktır. Bugünkü konjonktürel krizin Türkiye’ye yansımalarını görüyoruz ama bunlar çözülecek şeylerdir. Türkiye üretim gücünü ayakta tuttukça bu sorunları çözer, aşar. Çalışma hayatında da çok önemli şeyler yaptık. Türkiye’nin geçen yıl yıllık enflasyonu yüzde 36 olduğunda biz kamu personelimize yüzde 31 zam, aynı şekilde işçilerimize, emeklilerimize o yansımayı yaptık. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı 1500 liraydı, biz onu 2500 lira yaptık. Önümüzdeki temmuzda en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek seviyeye çıkaracağız. Buradan söylüyorum sadece emeklilerimizi değil, kamu personelini, memur emeklilerini, işçilerimizi de mutlu edecek müjdeyi temmuzda vereceğiz. Başka tarihi bir adım daha attık, asgari ücreti enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 artırdık.”

Bilgin, bugünkü enflasyonu da enflasyonla mücadele programı içinde değerlendirdiklerini belirterek “Netice itibarıyla aralıkta yeniden ele aldığımız zaman orada da hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyordur. Çünkü biz bunu geçtiğimiz aralıkta başardık. Yeni yıla yüzde 50’lik artışla girdik. Daha önemli bir şey de asgari ücret düzeyinde bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık. Bu tarihi adımları ben çok önemli buluyorum. Sosyal güvenlik sistemimiz pandemi sürecinde çok kapsayıcı bir şekilde sosyal güvenlik hizmetini vermiştir.” değerlendirmesinde bulundu.