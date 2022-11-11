Son dakika haberi… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamındaki çalışmalara değinerek “Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var” dedi. Bilgin, sözleşmeli memurlarının bu ayın içerisinde kadrolu hale getirileceğini açıkladı.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Bilgin, 600 bine yakın kamu personelini ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını belirterek, “Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz” dedi.

EYT çalışmalarına da değinen Bilgin, ilk kez sayı verdi. Bilgin, “Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var.” dedi. Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis’e sunulacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret çalışmalarına da değinen Bilgin, “Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz” dedi.

Bilgin, aralık ayının ilk haftasında komisyonunun toplanacağını hatırlatarak, “Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak” ifadesini kullandı.