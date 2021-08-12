Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini benimsiyoruz” dedi. Açıklamanın ardından 3600 ek gösterge hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge ne demek?

Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki ek gösterge cetvelinin yeniden düzenlenmesini bekliyor. Ek göstergenin 3600’e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Konuyla ilgili hükümet cephesinden bugün önemli bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek göstergeye değinerek, şunları söyledi:

“Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir.”

Bakan Bilgin, öte yandan yaptığı açıklamada, “2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı” maaş zammı teklifini sundu.

22 Ağustos’ta zam oranı belli olacak

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos’ta zam oranı belli olacak.

Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Ek göstergenin 3600’e çıkarılması memurların emekli aylıklarının ve ikramiyelerinin artması anlamına geliyor.