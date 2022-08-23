Son haber… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirterek, “Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili açıklamada bulundu. Yapılacak çalışmaya ilişkin sürecin devam ettiğini ve birçok aşamanın olduğunu belirten Bilgin, “Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var” dedi.

“HOLLANDA VE ALMANYA MODELİ GÜNDEM DE YOK”

Bilgin, Hollanda veya Almanya modellerinden bahsedildiğini ancak bunun doğru olmadığını da açıkladı.

Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.

Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

Çalışmanın yıl sonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulması öngörülüyor.