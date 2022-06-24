Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin, asgari ücretle görüşmelerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta açıklama yapılacağını kaydetti.

Temmuzda kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacak. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

Bilgin, “Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40… Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız” diye konuştu.

Asgari ücrette artış olup olmayacağı da merak ediliyor. Bakan Bilgin bu konuya da değindi. Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50’nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Bilgin, “Yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu” dedi.

Bilgin, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve önümüzdeki hafta açıklama yapılacağını dile getirdi.

Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyi bütün çalışanlara ve gruplara yaydıklarını belirten Bilgin, “5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu” ifadelerini kullandı.