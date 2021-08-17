Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’da yaşanan gelişmelere ilişkin, “Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil.” dedi.

Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Ürdün’de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil’de bir boşluk oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban’ın bu gelişmeyle Kabil’e girerek ülke yönetimini de facto olarak ele geçirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, “Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Abdullah Abdullah, Hamid Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil’de ve Taliban’la görüşme hazırlıkları yapıyorlar.” diye konuştu.

Katar’ın bu girişimlerdeki rolünü de takdirle karşıladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan’ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Hep birlikte çalışmaya hazırız

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Afganistan’da olayların istenmeyen bir yöne evrilmemesi için “hep birlikte çalışmaya hazır olduklarını” belirtti.

Safedi, “Afganistan’daki olaylar hızlı biçimde ilerliyor. Afganistan’da güvenlik, istikrar ve uzlaşı hükümetinin kurulması ve olayların istenmeyen bir yöne evrilmesini engellemek için hep birlikte çalışmaya hazırız.” dedi.

Suriye meselesine ilişkin Türkiye’nin en fazla Suriyeliyi ağırlayan ülke olduğunu hatırlatan Safedi, “Suriyelileri ağırlama konusu sadece bölge ülkelerine yüklenemez. Suriyeli mültecilere yeterli koşulları sağlayabilmesi için uluslararası toplumun komşu ülkelere yönelik sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Safedi, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının beklenen verimi alamaması karşısında yeni bir ekonomik iş birliği anlaşması imzalandığı, karşılıklı onaylandığı ve yakında uygulanmaya başlayabileceği bilgisin paylaştı.