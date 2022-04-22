Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır.” ifadelerini kullandı.

Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6’dır. — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 22, 2022

Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu kaydeden Dönmez, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu belirtti.

Elektrik zammını protesto etmek için faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesilmişti. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklamasında 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini söylemişti.