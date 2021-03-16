Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye’nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.” dedi. Elvan, “Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız” diye konuştu.

Bakan Lütfi Elvan, AA Editör Masası’nda “Ekonomi Reformları” ile ilgili soruları yanıtlıyor.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, “Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı’nı oluşturduk.” diyerek, “Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik.” ifadesini kullandı.

“Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı’na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.” ifadesini kullanan Bakan Elvan, “Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı’nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız.” şeklinde konuştu.

AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceklerini, Ekonomi Reform Programı’nın detaylarını paylaşacaklarını kaydeden Elvan, “Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye’nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.” dedi.

“Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik”

Bakan Elvan, “Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik.” ifadesini kullandı.

Takvimi hazırladıklarını belirten Elvan, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programını ve takvimi paylaşacaklarını söyledi.

850 bin esnafa vergi muafiyeti

Bakan Elvan: 850 bin esnafı kapsayan basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyetine ilişkin ise, “İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.” dedi.