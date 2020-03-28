Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından Türkiye’deki günlük Koronavirüs tablosunu ve grafiği paylaştı. Bakanlığın sitesinde de yer alan tabloya göre bugün 7641, toplamda 55.464 test yapıldı. Bugün 16 hasta yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatıyı kaybedenlerin sayısı 108’e yükseldi. Yoğun bakımda 445 hasta var. Entübe hasta sayısı 309. Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 7402’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter’dan paylaştığı mesajda “Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta: http://covid19.saglik.gov.tr” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KORONAVİRÜS GÜNCEL DURUM SİTESİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili günlük tabloları duyuracağı siteyi de yayına aldı: covid19.saglik.gov.tr