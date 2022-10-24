Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi – Kayaşehir Metro Hattı’nda yaptığı incelemelerin ardından basın açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB’den devralarak 28 ayda yüzde 5’ten yüzde 95’in üzerine çıkardık.” dedi.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattının teknik özelliklerine ilişkin bilgi de veren Karaismailoğlu, “Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.” diye konuştu.