Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Önümüzdeki günlerde İstanbul’da her ay bir metro açmaya başlayacağız.” ifadesini kullandı.

Yüz Yüze 100 Gün” programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelecek günlerde İstanbul’da her ay bir metro açacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“E5 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki mahalleleri de birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayı içerisinde hizmete sunacağız. Yine İstanbul Havalimanı’yla Kemerburgaz Göktürk, Kağıthane ve oradan Beşiktaş’a Gayrettepe’ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden Kayaşehir-Başakşehir arasındaki metro hattımızda aralık ayı içerisinde planladık. Onun da açılışını yapacağız. Çünkü biz İstanbul’u birilerinin keyfine bırakamazdık, o yüzden. Bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, hepsi hem İstanbul’un geleceği ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın konforlu, güvenli seyahat edebilmeleri ve onların hayatını kolaylaştırmak için yapılan projelerdi.”

Özellikle demir yolunda, çok büyük bir atılım olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şu an Türkiye genelinde 4 bin 500 yüz kilometre demir yolu yatırımı devam ediyor. 13 bin 22 kilometrede de demir yolu işletmesi yapıyoruz. Aynı şekilde havalimanlarımızın da altyapısını tamamladık diyebiliriz. Çünkü 26 olan havalimanımızı 57’ye çıkardık. Yani 20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 30 milyon olan yıllık hava yolu yolcusu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053 yılına kadar bunda 400 milyon yolcu sayısına çıkarmaktır. O yüzden bütün Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında vatandaşımız konforlu yolculuklarına devam ediyor ve bundan sonra da devam edecektir.”