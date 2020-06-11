Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Firmadan yapılan açıklamada, araştırmaya göre Aytemiz'in marka değeri ve A sınıfı kategorisinde Türkiye’nin en değerli markaları arasında 62'inci sırada olduğu...
AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, benzin türlerine etanol harmanlanmasına yönelik yeni bir kurul kararı alındı....
Kamu bankalarından 1 Haziran'da yapılan ortak açıklamada, konut kredilerinin sıfır veya birinci el dairelerde tarihin en düşük seviyesinde, yüzde 0,64,...
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 6 ticari fonksiyonlu bağımsız bölümün yüzde 50...
Değişen ve dönüşen dünyada şirketlerin farklı fikirlere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Bunun için inovasyonu harekete geçiren...
Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın