Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay’da koronavirüse ilişkin son durumla ilgili bilgileri paylaştı.
Bakan Koca’nın mesajları şöyle:
- İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor.
- İZMİR’DE günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %30 azaldı. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı %77.
- TRABZON’DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72. İZMİR ve TRABZON’DA tedbirleri sürdürmeliyiz.
- SAMSUN’DA vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80.
- HATAY’DA vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77.
- SAMSUN ve HATAY’DA Ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım.
KIZAMIKÇIK TÜRKİYE’DE SORUN OLMAKTAN ÇIKTI *
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamıkçıkın da Türkiye için sorun olmaktan çıktığını belirtti, şu mesajı paylaştı:
Rubella virüsü (kızamıkçık) Türkiye’de sorun olmaktan çıktı. Bu güzel haberle bizi tebrik eden dostum @hans_kluge‘ye teşekkür ediyorum. Aşılar enfeksiyonların engellenmesi için elimizdeki en önemli güç. https://t.co/QeveZvVyva
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
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