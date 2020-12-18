Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün durum değerlendirmesi yaptıkları 5 ilde vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, “Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Mersin, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya ve Trabzon’un valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile çevrim içi görüşerek durum değerlendirmesine devam ettiklerini belirtti.

Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli’nin mercek altında olduğunu, günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini aktaran Koca şu açıklamalarda bulundu: