Sağlık Bakanı Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700’ünün ebe, 2 bin 864’ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700’ünün ebe, 2 bin 864’ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.
Koca, “(12 bin sağlık personeli alımı) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak.” dedi.
Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır. pic.twitter.com/po5ISU7BBk
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2020
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