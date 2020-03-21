Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle yaşanan yeni can kayıpları ve vaka sayısını açıkladı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’e ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor” ifadelerini kullandı.
Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
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