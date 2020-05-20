Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kovid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, “Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.” ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır.” diye konuştu.

“BAYRAMDAN SONRA DAHA ÖZGÜR OLABİLİRİZ”

“Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz.” açıklamasında bulunan Koca, “Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz.” dedi.

Koca, “Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.” ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.” diye konuştu.

Koca, “Yarın itibarıyla iş yerlerinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve rehberlerle karşılacaksınız.” dedi.

HES KODU İLE YOLCULUK

Bakan Koca, yolculuklarda devreye alınacak HES kodu ile ilgili bilgi vererek şöyle devam etti:

“HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.”

KONTROLLERİ FİRMALAR YAPACAK

Koca, “Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.” diye konuştu.

65 YAŞ ÜZERİNE MEMLEKET İZNİ

Koca, “65 yaş üzeri büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. 65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

Hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli. Gidildiği yerin sabit olması ve aile hekimi tarafından takip edilmesinden emin olmalıyız. Daha kontrollü daha uygun mekan ise buraya geçişi sağlamak üzere bir yaklaşım olacak.” dedi.

ÖĞRENCİLER MASKE İLE Mİ SINAVA GİRECEK?

Koca, LGS ve YKS’ ye ilişkin, “Adaylar sırasına maskeyle oturacak, sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek.” dedi.

Koca, “Kovid-19 testinde, önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz.” açıklamasında bulundu.

Koca, “Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. Gümrük kapıları dahil.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, “OSB’lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3,5. Yani çok düşük.” ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Eğer kurallara uyarsak önümüzdeki dönemde ikinci dalganın olması söz konusu olmaz.” diye konuştu.

Koca, Türkiye’nin Kovid-19 tedavi algoritmasına ilişkin “Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde, birçok ülkenin 100, 200, 300’lü vakalarla açıkladığı çalışmaları biz binlerle ifade edilen çalışmalar olarak sunacağız.” açıklamasında bulundu.

“AŞI HASSAS BİR KONU”

Sağlık Bakanı Koca, “Aşı konusu hassas bir konu. Umudumuzu koruyalım. Somut bir şey geliştiğinde paylaşırız.” ifadesinde bulundu.

Koca, restoranların nasıl açılması gerektiği, oturma düzeni dahil planlamasının yapıldığını, rehber hazırlandığını açıkladı.