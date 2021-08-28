Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, “Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” dedi.
Sosyal medya hesabından haritayı paylaşan Koca, “14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” dedi.
14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. pic.twitter.com/kD3vjCE6mI
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 147,73, Ankara’da 176,38, İzmir’de 46,24 oldu.
Vaka sayılarının en çok arttığı 10 il
Bakan Koca, 14-20 Ağustos tarihleri arasında vaka sayıları en çok artan 10 ili de “Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars” olarak açıkladı.
BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ!
Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli. pic.twitter.com/ukAuXXLxdM
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
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