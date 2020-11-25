Sağlık Bakanı Koca, “Uluslararası standartlarda ilk yerli aşımız olan Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır” dedi. Koca, yerlileşme politikası çerçevesinde başlatılan yerli aşı üretimine yönelik sürecin yeni müjdelerle devam edeceğini açıkladı.
Bakan Koca’nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Temmuz 2020’de ruhsat verdiğimiz, antijen üretimi dahil tamamen yerli Tetanos-Difteri aşısının ilk kısmı bugün Bakanlığımızca kullanıma alındı. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecektir. pic.twitter.com/TuaHWpRzQw
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2020
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