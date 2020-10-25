Koronavirüste son durum… Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıkladı. Son 24 saatte 72 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1744 oldu. Bugün tespit edilen 2017 yeni hasta var. Türkiye’de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 9799’a yükseldi. Son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter’dan şu mesajı paylaştı… “Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır”