Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosunda tek kırmızı il durumundaki Şanlıurfa için uyarıda bulundu. Koca, “Haritadaki tek kırmızı iliz. Bu yalnızlık iyi değil’ sözleriyle aşılanma çağrısı yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Günaydın Şanlıurfa. Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil!”

Günaydın Şanlıurfa.

Bugün ilk doza karar verip, çok yüksek olan risk seviyemizi düşürelim. Haritada kırmızı tek iliz. Bu yalnızlık bile iyi değil! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2021

24 AĞUSTOS COVİD-19 TABLOSU: