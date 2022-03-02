Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasından satırbaşları şöyle:
- “Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.”
- “Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil.”
- “Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı.”
- Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.”
- “Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde ‘sınıfların kapatılması’ şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir.”
DEVAM EDECEK
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