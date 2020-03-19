Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son durumu paylaştı. Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise düne göre 168 kişi arttı.

Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan bin 981 testten 168’inin pozitif çıktığını belirterek, 191 olan hasta sayısının 359’a ulaştığını açıkladı.

“ACIMIZ ARTTI AMA BAŞARACAĞIZ”

Koca, “Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız” ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020