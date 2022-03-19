Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.
Bakan Koca, twitter’dan şu mesajı paylaştı: Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi https://t.co/qFR3N94PeT pic.twitter.com/1hg9K54P2p
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 19, 2022
18 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA
- Bolu Dağı Tüneli içerisinde aralarında tır, kamyon ve otobüsün de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
- Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
- Kazaya 18 araç karıştı.
- Bolu Valisi Ahmet Ümit kaza sonrası ilk açıklamasında şunları söylemişti: “Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Kazaya 18 araç karıştı toplamda. Şu ana kadar ölüm haberi almadık, inşallah almayız. Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yolu vasıtasıyla ulaşımı sağlıyoruz.
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