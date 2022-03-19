Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır 17 yaralının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Bakan Koca, twitter’dan şu mesajı paylaştı: Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi https://t.co/qFR3N94PeT pic.twitter.com/1hg9K54P2p — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 19, 2022

18 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA