Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini kaydederek, İstanbul’daki vaka artışına dikkat çekti. Koca, “İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaşmış durumda. İstanbulluları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca’nın açıklamalarından başlıklar şöyle:

“Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumda.

BURSA EN KRİTİK GÜNLERİNİ YAŞIYOR *

Bursa salgının başından beri en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir.

İSTANBUL UYARISI *

İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaşmış durumda. İstanbulluları gerekirse fedakarlıkta bulunarak kurallara uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul’dayım. İstanbul Valisi, il emniyet müdürü ve Büyükşehir Beledediye Başkanı ile de görüşmeyi planlıyorum. Bu görüşmelerden denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşımada mücadeleyi kolaylaştıracağımız kararlar alacağımızı umuyorum.