Bakan Koca’nın açıklamasından başlıklar şöyle:

“Salgın, 210 ülkeye yayılmış ve hayatı değişmiştir. Dünyada toplam 3 milyon 152 bini aşkın koronavirüs hastası bulunmaktadır. Hayatını kaybeden kişi sayısı 218 bin kişiyi geçmiştir.

Peki Türkiye nasıl başarılı oldu? 83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarılarının detaylarını sizinle paylaşmak istiyorum. Biz operasyon merkezimizi DSÖ’nün koronavirüs pandemi olarak ilan etmesinden çok daha önce kurduk. İlk vakamızın tespitinden sonra kademe kademe uygulanan tedbirler Türkiye’yi çok başarılı kıldı.

Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.

Süreçte hastane ihtiyacını da baştan planladık. Özel kamu hastaneleri ayrımı yapmaksızın tüm hastaneleri pandemi hastanesi ilan ettik. Başarıya tedaviye zemin hazırladık. Şikayeti olan kişilerin takibinde titiz davranıyoruz. Türkiye hastalığın yayılmasına karşı elde ettiği başarıyı tedavisinde de göstermiştir. Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849’dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir.

Bilim kurulumuzun görüşleri doğrultusunda kovid-19 hastalarına yaklaşımında değişikliliğe gittik.

Gelişmeler hasta kayıp oranımızı azalmasında etkili oldu. Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58’den 10’a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74’ten yüzde 14’e geriledi. Vefat sayısında dünyada 80. sırada yer almaktayız. Bu Türk tıpının başarısıdır.

Hekimlerimiz bu başarıyı kişi başına düşen hekim sayısının az olmasına rağmen sağlamıştır.

“TEDBİRLER BU AY BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Biz Bilim Kurulu ile irtibat kurarak karar aşamasına geçiyoruz. Bu ay tedbirleri devam ettireceğiz. 65 yaş ile ilgili gündem konusu oldu. 65 yaş üstü büyüklerimizin hiç olmazsa bir kaç saat gezmesi dolaşmalarını yakın mesafe anlamında yapılabilir mi, diye gündem oldu. Bununla ilgili net bir öneriye dönmedi.

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