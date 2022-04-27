Sağlık kuruluşları ve toplu taşıma dışında maske kullanım zorunluluğunun bittiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, “Bunun içine uçaklar da eğitim de kapalı alanlar olmak üzere tüm kurumlar da girmiş olur” dedi. Koca, bundan sonraki süreçte üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi hissedenlerin mutlaka maskesini takması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın’da maske zorunluluğunun kapalı alanda kaldırılması sonrası döneme ilişkin açıklamalar yaptı.

Koca, şöyle konuştu: “Maske kullanımı ulaşım ve sağlık kuruluşları haricinde gönüllülük esasıyla sürdürülecektir. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Risk gördükleri yerlerde maskeyle kendilerini korumalılar. Öte yandan öksürük, burun akıntısı, halsizlik gibi herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyon belirtisi olan kişiler, maske takarak etrafındakileri korumalılar. Vatandaşlarımıza bu noktada hassasiyet göstermelerini tekrar hatırlatmak istiyorum.”

Bakan Koca, “Maske kullanım zorunluluğunun uçakları da kapsayıp kapsamadığı” sorusu üzerine de sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000’in altına inene kadar olmak üzere maske kullanımının sürdüğünü, onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama yapıldığını hatırlattı.

“Dolayısıyla bunun içine uçaklar da eğitim de kapalı alanlar olmak üzere tüm kurumlar da girmiş olur” diyen Koca, salgınla birlikte maskenin koruyucu olduğunun, enfeksiyon bulaştırmayı önlediğinin artık öğrenildiğine dikkati çekti.

“ENFEKSİYON BELİRTİSİ VARSA MASKE TAKILMALI”

İnfluenzanın maskelerin yoğun kullanıldığı dönemde görülmediğini, bundan sonraki süreçte üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi hissedenlerin mutlaka maskesini takması gerektiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

“Bu bizim alışkanlığımız olmalı. Şu an en riskli olan yaş grubu, ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Yani kronik hastalığı olan, immün yanıtı baskılanmış olan ileri yaş kişilerden bahsediyoruz. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş büyüklerimizi korumak için herhangi bir enfeksiyon belirtimiz varsa mutlaka maskeli olmalıyız. Büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların, ek hastalığı olanların da kapalı, kalabalık, riskli alanlara girdiklerinde mutlaka maskeli olmalarını önemsiyoruz.”