Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
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