Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı.” dedi.

Ayrıntılar geliyor