Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cannes’da düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısında yaptığı konuşmada yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş ve normalleşme görüleceğini kaydetti.

Türkiye’nin 2021’i dengeli ve güçlü büyüme ile kapattığını kaydeden Bakan Nebati “Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti’ne çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Bu anlayışla 2021’i büyük bir başarıyla kapattık, yüksek emtia fiyatları, lojistikteki problemler, Karadeniz’deki gerginliklere rağmen Türkiye’de ticaret tahminlerin ötesinde büyük heyecanla devam ediyor. Çarklar dönüyor.” dedi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş görüleceğini kaydeden Nebati, “Enflasyonu yıl sonu itibariyle belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımız devam ediyor. Gerekeni yapıyoruz. KDV ve gıdada indirim yaptık. Elektrikte indirim yaptık. Finansal istikrarla ilgili, gıda komitesiyle de baskıyı giderecek tedbirleri almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kur Korumalı Mevduat’ın kuru istikrarlı ve öngörülebilir bir çizgiye soktuğunu kaydeden Nebati, Türkiye’de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu dile getirdi.

Nebati, ayrıca uygun koşulları sağlayarak gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.