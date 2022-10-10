Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek haneli seviyeye düşen ağustos ayı işsizlik rakamlarına ilişkin, “Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Nebati, “Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan iş gücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz. Bu suretle, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz.” ifadelerini kullandı.