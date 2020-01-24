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Bakan Pakdemirli: Listeden çıkarılmak için bakanlığın önünde ağladı

Ocak 24, 2020 0 Yorum 258 Okunma
Bakan Pakdemirli: Listeden çıkarılmak için bakanlığın önünde ağladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tağşiş konusunda ifşa edilen firmalardan bazılarının sahiplerinin bakanlığın önünde listeden çıkarılmak için ağladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamaları şöyle:

Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı bakanlığımız savaş içinde. Özellikle ifşalarla ilgili yanlış anlaşılma olur diye bakanlığımız ürkek davranıyordu. Ne kadar yanlış varsa ifşa edelim dedim. Firmalardan biri geldi, “Benim işim biter. Beni listeden çıkartın” dedi. İki hafta bakanlığın önünde ağladı, “acımayın” dedim. Kanuna nizama uygun ürün üretilecek, lamı cimi yok. Ambalajlı gıdaların yenilmesini öneriyorum. Ambalajsız gıdalarda ne aldığınızı bilmiyorsunuz. Açık sütlerde, hayvan idrarı olabilir, pisliği olabilir. Yollarda zeytinyağı satanlar içine başka yağ karıştırıp satabiliyorlar. Denetim ve riskimizin az olması için ambalajlı ürünlere yönenilmeli.

İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI KARA LİSTE



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