Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında Türkiye’deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
“Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. ‘Ormanın Kahramanları’ Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor.”
MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar.
— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 9, 2021
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