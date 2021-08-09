Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında Türkiye’deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. ‘Ormanın Kahramanları’ Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor.”