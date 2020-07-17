Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “(Fındıkta tahmini rekolte) Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar, defalarca irdeledi, defalarca rekolte önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azabilir belki, sezon içerisinde bir miktar daha azalabilir ama görünen o ki ilk defa burada açıklıyorum; 665 bin ton fındık rekoltemiz var.” dedi.

“Fiyat ve diğer konularda yine çalışmalarımızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla istişarelerimizi tamamlarız.” diyen Pakdemirli, şunları söyledi:

“Hasat öncesinde fiyatların açıklanacağı şeklinde bir beklentisi olsun Karadenizli kardeşlerimizin. İnşallah bu sene de üreticimizin alnının terini soğutmadan ürettiği fındığın hakkını ödeyecek şekilde çalışmamızı yapacağız. Yine Karadenizli müstahsilimizi, fındık üreticimizi inşallah memnun edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; ‘Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım (fındık alımı) yapacak.’ “