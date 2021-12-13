Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli twitter’dan merak uyandıran bir paylaşım daha yaptı.

Pakdemirli mesajında, “Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da…” dedi.

Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da… — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 13, 2021

Pakdemirli, 11 ve 12 Aralık’ta da benzer paylaşımlarda bulunmuş ve şunları söylemişti: