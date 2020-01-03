2019 ihracatı 180 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’da ihracat yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar olurken, ithalat 210,4 milyar dolar gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.
Pekcan, 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenledi.
Ticaret Bakanı Pekcan, “Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu” diye konuştu.
“DIŞ AÇIK 29 MİLYAR 926 MİLYON DOLARA GERİLEDİ”
Pekcan, “2019’da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi” dedi.
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