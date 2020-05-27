Pekcan, “Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyon giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek” diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor
Pekcan, “Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyon giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek” diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor
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Teknoloji şirketi Softtech, 2006 yılında İş Bankası’nın iştiraki olarak kuruldu. Şirket, bugün İstanbul, Ankara ve Kıbrıs’ta yer alan ofisleri; San...
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