Bakan Pekcan: “Kovid-19’un KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kampanyamıza tüm e-ticaret sitelerini davet ediyoruz”
Ayrıntılar geliyor
Bakan Pekcan: “Kovid-19’un KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kampanyamıza tüm e-ticaret sitelerini davet ediyoruz”
Ayrıntılar geliyor
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak küresel karbon emisyonlarında tarihi bir düşüş sağlaması beklenirken,...
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Rekabetin giderek kızıştığı pek çok sektörde müşteri bağlılığı yaratmak şirketlerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Son dönemde müşteri...
Aylık 17 milyondan fazla ziyaretçisiyle Türkiye'nin en büyük uçak bileti sitesi olan Enuygun.com'un CEO'su Çağlar Erol, koronavirüs salgınının turizmi vurmasıyla...
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