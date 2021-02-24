Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Her fırsatta stratejik hedefimizin AB’ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Her fırsatta stratejik hedefimizin AB’ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz.” dedi.

Bakan Pekcan, “Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut. Bunun için çalışmaya hazırız.” dedi.

Pekcan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir.”