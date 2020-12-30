Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu” dedi. Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Ziya Selçuk, eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, “Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim.” dedi.

Bakan Selçuk, “Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.” diye konuştu.

“Dijital karne söz konusu” *

“Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu.” diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.” dedi.

Selçuk, “15 Şubat’ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.” diye belirtti.

“Kovid-19 aşısı eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak” *

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “(Kovid-19 aşısı) Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak.” dedi.

Lisede öğrenciler sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacakaarı belirten Selçuk, bunu LGS’de, başka durumlarda gösterdiklerini söyledi.