Bakan Turhan: Kanal İstanbul’a ilk kazma bu yıl
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal istanbul projesinde ihale aşamasına gelindiğini belirtti ve “Bu yıl içerisinde ilk kazmayı vuracağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Kanal İstanbul projesine ilişkin konuşan Turhan, “Kanal İstanbul’da ihale aşamasına geldik. Bu yıl içerisinde ilk kazmayı vuracağız” dedi.
Bakan Turhan, yap-işlet-devret modeli ile yapılacak Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planladıklarını söyledi.
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